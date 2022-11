Wie in fernen Galaxien - so spektakulär wird es im Planetarium Halle

Halle (Saale)/MZ - Im neuen Planetarium Halle sind es nur wenige Schritte vom Holzplatz in fremde Galaxien. Dirk Schlesier öffnet die Tür zum Sternensaal und damit zunächst in ein schwarzes Loch. „Es dauert einen Moment, bis sich die Augen daran gewöhnen“, sagt der Leiter des Planetariums. Und tatsächlich. Nach wenigen Augenblicken werden Tierkreisbilder sichtbar, funkeln Sterne aus dem Nichts. Es ist ein atemberaubender Moment – auf den sich Besucher ab Frühjahr 2023 freuen können. Noch läuft die Testphase. „Wir müssen den Projektor noch justieren, damit alles passt“, sagt ein Techniker von Zeiss aus Jena. Als Schlesier ganz zart das blaue Licht verstärkt, wird der„Knochen“ in der Mitte des Sternensaals sichtbar. Wie ein Raumschiff scheint er im All zu schweben. „Wir sind mit dem Test sehr zufrieden. Kuppel und Technik erfüllen die hohen Anforderungen“, sagt der Planetariumschef.

