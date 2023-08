Die Stadt muss für den Umbau mehrerer Schulhöfe mehr Geld ausgeben. Warum die Kosten so stark gestiegen sind.

Schulbau in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - In mehreren halleschen Schulen sind die Kosten für neue Schulhöfe gestiegen. So soll der Umbau in der „Albrecht Dürer“-Grundschule rund drei Millionen Euro kosten - etwa eine Million mehr als ursprünglich geplant.