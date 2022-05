Wie HFC und die Stadt Halle eine Lösung für Rollstuhlfahrer finden

Halle (Saale)/MZ - Seit Jahrzehnten ist Lothar Titz ein Fan des halleschen Fußballs. So oft es nur geht, fiebert der 68-jährige Rollstuhlfahrer im Stadion mit. Auch zu DDR-Zeiten war er häufig dort, damals noch mit seinem Krause-Mobil, einer zum Behindertengefährt umgebauten Schwalbe. Gern wäre er nun am Sonnabend beim ersten Heimspiel der Saison gegen den SV Meppen live dabei gewesen. Aber das Prozedere hat ihm die Laune verdorben. Weil nach den Hygieneregeln des Deutschen Fußballbundes (DFB) Fans nicht mehr in den Innenraum durften, sind auf einen Schlag 22 Plätze für Rollstuhlfahrer vor der Volksbank-Tribüne weggefallen. Blieben noch acht Plätze in der „Rolli-Loge“ auf der Papenburg-Tribüne. Und die sind verlost worden.

