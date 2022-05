Wie hallescher Onlinehändler Relaxdays Amazon die Stirn bieten will

Der hallesche Onlinehändler Relaxdays eröffnet ein riesiges Versandlager am Schkeuditzer Kreuz. Firmenchef Martin Menz erklärt, wie man mit Familienfreundlichkeit Amazon & Co. Paroli bieten kann.

Bis knapp unter das Hallendach reichen die mehr als zehn Meter hohen orange-blauen Hochregale. Schier endlos erstreckt sich der Stahlbau. Wie in einer Grafik des Künstlers M.C. Escher wirkt Unternehmer Martin Menz vor der riesigen Konstruktion kleiner, als er in Wirklichkeit ist. Noch sind die Regale leer, doch das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. Der Chef des Onlinehändlers Relaxdays will mit dem neuen Lager hoch hinaus, was diese Zahlen verdeutlichen: Haben die drei bisherigen Lager des halleschen Unternehmens jeweils eine Kapazität zwischen 10.000 bis 22.000 Palettenplätzen, werden es in dem Neubau bis zu 150.000 sein.