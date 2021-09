Wie geht nachhaltig leben? Das läuft in den Aktionswochen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Wie ein Leben schon mit einfachen Mitteln und Maßnahmen nachhaltig und damit zukunftsorientiert gestaltet werden kann, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Und auch nicht, welchen Anteil man selbst an der Zerstörung der Umwelt oder an wachsenden Müllbergen hat - ob nun durch Kaufverhalten, Autonutzung oder andere Alltagshandlungen. Das Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen, Ideen für einfache persönliche Änderungen mit großer Wirkung zu entwickeln und auch politische und wirtschaftliche Handlungsmöglichkeiten auszuloten - all das soll durch vielfältige Aktionen in den „Langen Wochen der Nachhaltigkeit“ auch in Halle angeregt und umgesetzt werden.

Im Mittelpunkt der Aktionswochen, die bis zum 8. Oktober mehr als 50 Aktivitäten wie Workshops, Spaziergänge, Gesprächsrunden, Fahrradtouren und andere Gelegenheiten zum Austausch anbieten, steht die Wanderausstellung „Wege in die Zukunft - für Dich und die Welt“, die von Samstag an bis zum 26. September in der alten Turnhalle am Volkspark besucht werden kann. Die interaktive Schau zeigt zum einen die problematischen globalen Auswirkungen unseres Ernährungs- und Konsumverhaltens sowie die Art des Wohnens und der Fortbewegung, zum anderen bietet sie Lösungsansätze für jeden Einzelnen.

„Ausstellung bietet sich auch hervorragend für die Arbeit mit Schülern ab der vierten Klasse an“

Gestaltet wurde die Ausstellung, die die Bereiche Ernährung, Kleidung, Mobilität, Wohnen sowie technische Geräte umfasst und seit Dezember 2019 durch Deutschland tourt, von den Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien Mitte - auf der Grundlage der im Zuge der „Agenda 2030“ beschlossenen 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. „Die Ausstellung bietet sich auch hervorragend für die Arbeit mit Schülern ab der vierten Klasse an“, so Laura Fuhrmann, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

In einer interaktiven Ausstellung in der alten Turnhalle am Volkspark können Besucher Interessantes zumThema Nachhaltigkeit erfahren. (Foto: Katja Pausch)

So stehe für Schulklassen nicht nur die Ausstellung offen, sondern es gebe auch Spiele zum Thema Nachhaltigkeit und ein pädagogisches Begleitheft für Lehrer, so Nadja Hagen vom Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt, das neben dem Volkspark-Verein, dem Verein Mohio, der WohnUnion sowie der Stadt Halle zu den Veranstaltern der Nachhaltigkeitswochen gehört. Mit einem Zukunftsmarkt Ernährung und Landwirtschaft vor der Volkspark-Turnhalle wurden Ausstellung und Nachhaltigkeitswochen am Samstag eröffnet.

wegeindiezukunfthalle.de