Wie geht man mit Mobbing um?

Die Initiative „Schule mit Courage“ veranstaltet ihren Landestag erstmals in Halle und bietet Schülerinnen und Schülern Workshops für ein faires Miteinander an.

Halle (Saale)/MZ - „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“: Diesen Titel tragen in Sachsen-Anhalt derzeit 160 Bildungseinrichtungen. 104 von ihnen kamen am Mittwoch zum großen Landestag auf dem Steintor-Campus zusammen, um sich in Workshops für Schülerinnen, Schüler und auch Lehrkräfte mit dem Thema Mobbing auseinander zu setzen.