Wie geht es Halles Händlern nach 14 Monaten Corona?

Halle (Saale) - Seit Samstag gilt die Bundes-Notbremse gegen Corona. In Halle hat das unter anderem zur Folge, dass viele Händler nur noch Bestellungen zur Abholung anbieten dürfen - das Bummeln im Laden nach vorheriger Anmeldung („Click & Meet“) ist erst einmal Geschichte, dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Saalestadt noch zu hoch.

Es ist eine Herausforderung für den Einzelhandel. „Auch vor der Notbremse kamen nur zwei bis drei Leute am Tag. Jetzt kauft niemand mehr“, sagt Brigitte Dittmar, Inhaberin der Fair-Trade-Boutique „Libelle“ in der Schmeerstraße. Es ist ein schlechter Zeitpunkt für Einschränkungen für Modegeschäfte. Die saisonalen Kollektionen bestellt Dittmann branchenüblich weit im Voraus. Allerdings macht Corona das Planen schwer. „Schon die Winterkollektion sind wir nicht losgeworden und das Frühjahrsgeschäft können wir jetzt auch abschreiben“, sagt sie. Dabei hatte sie bei den steigenden Temperaturen gerade jetzt auf Kundinnen gehofft, die sich für die warme Jahreszeit einkleiden.

„Augen zu und durch!“

Auch Falk Cierpinski, Geschäftsführer von „Cierpinski Sport“ in der Großen Ulrichstraße, ist frustriert. Zwar sei ein kleines Plus bei Laufschuhen zu verzeichnen, „aber die meisten Sportarten, für die ich ausrüste, sind im Moment verboten“, sagt er. Im Winter habe er beispielsweise keine Ski-Ausrüstung über die Theke bekommen: „Jetzt vergammelt ein fünfstelliger Wert an Winterausrüstung im Keller.“ Besonders genervt ist er davon, nach 20 Jahren soliden Wirtschaftens nun wie ein Bittsteller für die Überbrückungshilfen zum Amt laufen zu müssen. „Im Moment sind wir relativ perspektivlos“, sagt er, denn bei Abhol-Bestellungen könne er im Lockdown Kompetenzen wie Fachberatung, Anprobe und Einkaufserlebnis nicht ausspielen.

„Augen zu und durch!“, fasst Holger Wandrey die Situation des Einzelhandels zusammen. Er ist Center-Manager des „Halleschen Einkaufs Parks“ und guckt betrübt auf die Lage. „Viele Läden bieten nur Abholungen an, um den Kunden zu signalisieren: Wir sind für euch da“, sagt er. Man wolle auf jeden Fall die Verbindung zum Kundenstamm nicht verlieren, selbst wenn „Click & Collect“ in vielen Fällen ein Verlustgeschäft darstellt. Gerade in der Textilbranche würde es sich finanziell eher rechnen, wenn ein Laden geschlossen bliebe. Sowohl Kunden mit Termin als auch Abholungen seien in den seltensten Fällen profitabel. „Aber die Händler sind auch emotionale Menschen“, sagt er, da fiele es schwer, untätig zu bleiben.

„Die Leute haben Bock auf Games.“

Aber Wandrey kann der Krise auch ein bisschen Optimismus abringen. Jetzt könne sich der stationäre Handel auf seine Stärken besinnen. Um gegen die Konkurrenz aus dem Netz zu bestehen, müsse man sich neu aufstellen und die Emotionen und das unbeschwerte Erlebnis eines Bummels wieder in den Vordergrund stellen - sobald es wieder erlaubt ist.

Eine ganz andere Geschichte erzählt Simon Jungclaus, Co-Inhaber der „Hall of Games“ in der Martinstraße. Er verkauft Brett- und Sammelkartenspiele, vor allem an Erwachsene - und zwar mehr als je zuvor: „Wir haben Abnahmemengen, die wären vor zwei Jahren unvorstellbar gewesen“, sagt er.

In der „Hall of Games“ fanden in der Vergangenheit noch gut besuchte Brettspiel-Turniere statt. Das Geschäft lief gut, trotzdem entschied man sich, zusätzlich einen Post-Shop im Laden einzurichten - ein halbes Jahr vor der Pandemie. Es war ein Glücksgriff. Das Extra-Standbein erlaubte es Jungclaus und seinem Geschäftspartner, sich 2020 auf Online-Handel zu spezialisieren und zu investieren. Die Nachfrage ist riesig. „Wir haben Kunden, die haben früher 200 Euro für eine Flasche Wodka im Club ausgegeben. Jetzt sitzen die zu Hause, langweilen sich und kaufen Sammelkarten“, sagt Jungclaus. „Die Leute haben Bock auf Games.“ (mz)