Wie Freiwillige in Halle fürs Ehrenamt werben

Übergabe in Halle: Axel Aschenbrenner vom DRK-Kreisverband Sangerhausen hat die Fackel nach Halle gebracht. Die Vize-Landesgeschäftsführerin Katja Fischer fährt sie weiter nach Leipzig. Zwischendurch sind Philip Kluge und Pia Füchsel damit in der Saalestadt unterwegs.

Halle (Saale)/MZ - Die letzten Kilometer soll ein Fußballer zurücklegen. Am Freitag, 1. April, wird HFC-Mittelspieler Julian Guttau mit einer Fackel vom Leuna-Chemie-Stadion zum Opernhaus laufen. Mit einer Mission: Er transportiert die Fackel weiter, die seit dem Start in Berlin im Februar schon durch viele Hände gegangen ist. Ihr Ziel ist das italienische Solferino, wo im Juni traditionell mit einem Fackellauf an die Gründung des Roten Kreuzes 1863 erinnert wird.