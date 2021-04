Die Zahl der Erwerbslosen in Halle ist im April leicht gestiegen. Wie Frauen in der Krise zurechtkommen, hat die Arbeitsagentur besonders im Blick.

Halle (Saale) - Die einen suchen Arbeit, die anderen dringend Mitarbeiter. So sind zehn Frauen und das IT-Unternehmen Dell Technologies in Halle zusammengekommen. Bis September absolvieren sie gerade in dem von IHK und Arbeitsagentur unterstützten Projekt eine Ausbildung zur Fachkraft für technischen IT-Support. Vorkenntnisse benötigen sie nicht, wie Dell-Ausbildungschef Steffen Peter berichtet. „Aber Feuer für die IT müssen sie schon mitbringen.“

Die künftigen Stellen für die Teilnehmerinnen seien schon reserviert. Es gehe um hochwertige Arbeitsplätze, betont der Ausbildungsleiter. Dass nur Frauen ausgebildet werden, komme nicht von ungefähr: Dell setzt auf Diversität. Bis 2030 sollen die Hälfte der Mitarbeiter Frauen sein. Dabei stelle sich das Unternehmen mehr und mehr auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. So seien die Kurszeiten der zehn Frauen so gelegt, dass sie etwa mit Kita-Zeiten kompatibel sind. Ihre künftigen Stellen seien so konzipiert, dass eine Anstellung in Voll- oder Teilzeit und auch Arbeit im Homeoffice möglich sind.

„Durch die Mehrfachbelastung nehmen Frauen sich beruflich zurück“

Dass solche flexiblen Lösungen für viele Frauen auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden, bestätigen gerade Erkenntnisse der Arbeitsagentur aus dem ersten Corona-Jahr. Frauen hätten ihre Arbeitszeiten in der Krise stärker reduziert als Männer, berichtete Petra Bratzke, Chefin der Hallenser Behörde, am Donnerstag bei der Vorstellung des Arbeitsmarktberichtes für April. Sie führte das auf Erfordernisse wie Homeschooling, aber auch auf die Pflege von Angehörigen zurück, die traditionell eher Frauen zufalle. „Durch die Mehrfachbelastung nehmen Frauen sich beruflich zurück“, konstatierte Bratzke. Die Stressbelastung sei für sie ungleich höher geworden. „Wir beobachten das.“ Die Arbeitsagentur könne mit abfedernden Maßnahmen unterstützen, wenn Frauen einen neuen Job suchen. „Aber die Kinderbetreuung bleibt das Nonplusultra.“ Wüssten sie die Kinder gut versorgt, hätten die Frauen mehr Luft für den Beruf.

„Frauen haben die besseren Schul- und Studienabschlüsse, doch das spiegelt sich nicht unbedingt in ihren Karrieren wider“, ergänzte Kerstin Majewski, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Arbeitsagentur. Die Behörde steuere etwa mit besonderen Programmen zur Förderung des Interesses von Mädchen und Frauen an naturwissenschaftlichen Fächern dagegen. Dazu gehöre die Unterstützung der momentanen Ausbildungsmaßnahme bei Dell.

„Das Risiko ist eher das Risiko hinter den Zahlen.“

Der Statistik zufolge sind derzeit 41,9 Prozent der Arbeitslosen im Agenturbezirk Frauen. In Halle ist im April die Zahl der Menschen ohne Job im Vergleich zum März um 21 gestiegen. Insgesamt sind derzeit damit 11.422 Hallenser arbeitslos gemeldet, mit 8.556 bezieht die Mehrzahl von ihnen über das Jobcenter Hartz-IV-Leistungen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Halle liegt mit 9,7 Prozent über dem Agenturdurchschnitt von 8,4 Prozent. Im Saalekreis sind laut Arbeitsmarktbericht 6.595 Frauen und Männer arbeitslos. Das entspricht einer Quote, die mit 6,8 Prozent deutlich unter der halleschen liegt.

Insgesamt bereite der Arbeitsmarkt im Moment trotz Corona eher keine Sorgen, sagte Behördenchefin Bratzke. „Das Risiko ist eher das Risiko hinter den Zahlen.“ Derzeit zeichne sich ein Erholungskurs ab, der mit der üblichen Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt einhergehe. Mit rund 3.700 freien Stellen gebe es im Agenturbezirk mehr Jobangebote als im März. Gesucht werde nach wie vor besonders in der Gesundheitsbranche, im Bildungsbereich und im Handwerk. (mz)