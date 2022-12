Wie es für die Bürgerinitiative Kabelsketal jetzt weitergehen soll

Die Bürgerinitiative Kabelsketal will nach ihrem erfolgreichen Protest gegen das neue Industriegebiet weitere Probleme in der Gemeinde lösen.

Das Schloss Dieskau gehört wohl zu den bekanntesten Orten im Kabelsketal. In der Gemeinde will eine Bürgerinitiative aktiv werden.

Kabelsketal/MZ - Die Momente nach der Abstimmung über den Star Park II werden die Mitglieder der Bürgerinitiative Kabelsketal (BI) wohl so schnell nicht vergessen. Tosender Jubel war am Abend des 1. Dezember im Saal ausgebrochen, in dem sich neben den Gemeindevertretern und der Verwaltung rund 150 Bürgerinnen und Bürger aus Kabelsketal eingefunden hatten.