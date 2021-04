Wie es der Freiwilligen Feuerwehr Halle in der Pandemie geht

Einsatz mit Maske: Am 18. Januar wurde die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall in die Merseburger Straße gerufen.

Halle (Saale) - Wieder musste plötzlich alles sehr schnell gehen, als am Donnerstag auf der Silberhöhe eine Weltkriegsbombe entschärft wurde. Der Fundort konnte durch große und mit Erdreich befüllte Container abgeschirmt werden, so dass keine größeren Evakuierungsmaßnahmen nötig gewesen sind. Die Berufsfeuerwehr der Stadt kam ohne ehrenamtliche Unterstützung zurecht. Anders sah es bei zurückliegenden Einsätzen aus, bei denen zum Teil über 2.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Ein solcher Einsatz wäre ohne Halles Freiwillige Feuerwehr kaum denkbar, sagt Feuerwehrchef Robert Pulz. Anwohner zu informieren, gehöre zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer. Gefragt sind sie auch in Corona-Zeiten, wenn die Berufsfeuerwehr Unterstützung benötigt.

Die Einsatzbereitschaft sei bei den einen wie den anderen trotz Pandemie sichergestellt, betont Tobias Teschner, der bei der Stadt den Fachbereich Sicherheit verantwortet. Und auch heute gelte, was bei der Feuerwehr ohnehin Grundsatz sei: Die Freiwilligen seien keine Feuerwehrleute zweiter Klasse. „Sie arbeiten auf Augenhöhe mit der Berufsfeuerwehr. Das ist uns wichtig.“ Das betreffe die Zusammenarbeit, und auch in der Ausrüstung gebe es keine Unterschiede.

„Das ist auch eine Ausrückeeinheit“

320 Frauen und Männer gehören Halles elf Freiwilligen Ortsfeuerwehren an, das sind 20 mehr als die 300 Beschäftigten der Berufsfeuerwehr. Doch was für viele das Ehrenamt im Katastrophenschutz neben den Einsätzen interessant macht, muss derzeit brachliegen: Es finde so gut wie kein Kameradschaftsleben außerhalb der Ausbildung statt, sagt Stadtwehrleiter Andy Ziems - die Corona-Beschränkungen lassen es nicht zu. Also kein abendlicher Treff am Gerätehaus, kein Austausch in größerer Runde, jedenfalls nicht von Angesicht zu Angesicht. Die Feuerwehrleute weichen auf digitale Technik aus, um im Gespräch zu bleiben. Die Kommunikation via WhatsApp oder Facebook stehe hoch im Kurs, erzählt Andy Ziems. Das soziale Miteinander mit Treffen aber sei fast auf Null heruntergefahren, wie bei so vielen Vereinen.

Das Interesse an der Mitarbeit bei der Feuerwehr lasse dennoch nicht nach. Dieser Tage erst habe er eine Anfrage gehabt, berichtet Ziems. Wer mitmachen wolle und geeignet sei, werde je nach Vorwissen in die Ausbildung bei den Freiwilligen Wehren eingeordnet. Denn Ausbildung finde natürlich auch jetzt statt, wenn auch eingeschränkt und nicht wie vor der Pandemie. Die Feuerwehrleute treffen sich nach seinen Worten in festen Gruppen in der Stärke von zehn Mann. „Das ist auch eine Ausrückeeinheit“, sagt der Stadtwehrleiter. Zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung seien auch FFP2-Masken obligatorisch. „Das haben alle Mitglieder seit 2020 verinnerlicht.“

„Die jungen Leute sehnen sich danach“

Für die Jüngeren gibt es mittlerweile auch Online-Schulungen, und die Feuerwehrführung zollt den Angehörigen der Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Respekt, dass sie trotz ohnehin jeder Menge Bildschirm-Unterricht am Ball bleiben. Das habe viel mit dem Engagement der Ortswehrleitungen zu tun, unterstreicht Fachbereichsleiter Teschner. Die Wehren leisteten sehr gute Nachwuchsarbeit. Um die Jüngeren aber auch weiterhin bei der Stange zu halten, solle ihnen - sobald das Wetter und die Corona-Bestimmungen es zulassen - neben virtueller auch wieder praktische Ausbildung jenseits des Computers angeboten werden. „Die jungen Leute sehnen sich danach“, sagt Teschner.

Gefragt ist die Hilfe der Freiwilligen Wehren - natürlich nur die der Einsatzabteilungen, der Nachwuchs rückt noch nicht mit aus - bei fast allen größeren Feuerwehreinsätzen in Halle, berichtet der Fachbereichsleiter. Zuletzt im großen Stile während des Wintereinbruches im Februar, als an vielen Orten in der Stadt Eiszapfen zu beseitigen waren. Dennoch werde immer versucht, sie nicht zu überfordern - wohlwissend, dass die Freiwilligen Feuerwehrarbeit im Ehrenamt leisten. Nach Teschners Angaben ist die Feuerwehr in Halle im vergangenen Jahr 3.698 Mal ausrückt. Bei 541 Einsätzen waren freiwillige Feuerwehrleute dabei. (Annette Herold-Stolze)