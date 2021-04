Wie es am Rosengarten nun weitergehen soll

Der Brückenabriss in Halle ist eines der größten Infrastrukturvorhaben der Bahn nach dem Mauerfall. Warum die Bauleitung gut zu Fuß sein muss und warum es teilweise ein Geduldsspiel war.

Halle (Saale) - Thomas Lukowiak muss gut zu Fuß sein – seine Kollegen aus der Bauüberwachung, die Bauleiter und Firmenvertreter ebenfalls. Am Donnerstag laufen sie auf der gesperrten Bahnstrecke von Angersdorf in Richtung Rosengarten. Sieben Kilometer ist der Streckenabschnitt lang. Gebaut wird an allen Ecken und Enden – an den Oberleitungen, den Gleisen, an Bahnsteigen, Brücken und neuer Stellwerkstechnik.

Brückenabriss in Halle eines der größten Infrastrukturvorhaben der Bahn nach dem Mauerfall

Er begleitet als einer der verantwortlichen Projektingenieure den Umbau des Bahnknotens in Halle – mit einem Volumen von 850 Millionen Euro eines der größten Infrastrukturvorhaben der Bahn nach dem Mauerfall in Deutschland.

In Höhe Distelweg schaut Lukowiak in zufriedene Gesichter. Am Donnerstagmorgen waren hier zwei über 100 Jahre alte Brücken von einem Kran ausgehoben worden – die beiden stählernen Konstruktionen hatten je 15 Tonnen gewogen. Gegen 7 Uhr war der Kran angerückt. Das weckte bei Anwohnern Erinnerungen an den 5. Februar. Damals wurden im Schneetreiben die Rosengartenbrücke, die ebenfalls aus zwei Teilen bestand, und die Argentinierbrücke durch zwei Spezialkräne von den Widerlagern getrennt.

Brückenabriss am Distelweg wird teilweise zum Geduldsspiel - Sperrungen bis in den Herbst

Die Prozedur wurde zum Geduldsspiel und zog sich letztlich über sieben Stunden durch die ganze Nacht hin. „Die eisernen Ladys waren störrisch“, sagt Lukowiak. Am Distelweg klappt es hingegen reibungslos. Schon kurz nach 9 Uhr liegen beide Brückenteile auf der Erde.

Es gibt viele kleinere Schwierigkeiten und offene Fragen, die sich erst durch die Arbeiten ergeben haben, Probleme im Baugrund beispielsweise. Die kann man nicht am grünen Tisch im Büro klären Thomas Lukowiak, Projektingieneur.

Die Arbeiten im Distelweg werden sich bis in den Herbst hinziehen – solange bleiben Fuß- und Radweg gesperrt. „Aus Sicherheitsgründen gibt es keine andere Möglichkeit. Für die neuen Fundamente werden Gruben ausgehoben und verschalt. Drumherum wird auch gearbeitet. Da können wir niemanden durchlassen“, sagt der Projektingenieur. Dass Passanten jetzt weite Wege in der Umleitung in Kauf nehmen müssen, hatte im Umfeld der Baustelle für Ärger gesorgt.

Verzögerung um vier Wochen: Rosengarten- und Argentinierbrücke soll gemeinsam in Position gebracht werden

Unterdessen hat der Wintereinbruch im Februar mit eisigen Temperaturen und viel Schnee den Bauablauf zwischen Rosengarten und Angersdorf ins Wanken gebracht. „Wir hinken dem ursprünglichen Zeitplan vier Wochen hinterher und versuchen durch Optimierungen und neue Baupläne, den Rückstand aufzuholen“, sagt Lukowiak. So fährt die Regionalbahn aus Richtung Kassel nur noch bis Teutschenthal und nicht mehr wie vorgesehen bis Angersdorf. Dadurch können die Baufirmen in Angersdorf schwerere Technik einsetzen.

Am Rosengarten wiederum gibt es einen neuen Termin, um die Brücken über der Merseburger Straße einzusetzen. Ursprünglich wollte die Bahn im Mai zunächst die Rosengartenbrücke, später im Juni die Argentinierbrücke installieren. Jetzt sollen die Bauwerke gemeinsam an einem verlängerten Wochenende im Juli in Position gebracht werden.

Die Merseburger Straße müsste dann in Höhe der Bahnanlagen von Freitagabend bis Dienstagabend für den Verkehr voll gesperrt werden. „Die Abstimmungen mit der Stadt und der Havag laufen noch“, sagt Lukowiak. Apropos laufen: Ab Juli verdoppelt sich die Strecke für die Kontrollmärsche. Dann ist der Startpunkt bereits in Teutschenthal. (mz/Dirk Skrzypczak)