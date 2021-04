Wie erreichen Kandidaten die Wähler trotz Distanz-Gebot?

In zwei Monaten wird eine neue Landesregierung gewählt. Doch wie erreichen Kandidaten die Wähler, wenn doch Distanz das Gebot in der Pandemie ist?

Halle (Saale) - Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschte Igor Matviyets zum Jahreswechsel. Zu lesen war das auf einer pink-farbenen Postkarte mit ihm und seinem Hund darauf, die er in über 10.000 hallesche Briefkästen geworfen hatte. Ein weiterer Postkarten-Gruß folgte zu Ostern. Der 29-jährige Student tritt für die SPD in einem der vier Wahlkreise in Halle zur Landtagswahl am 6. Juni an. Das Problem bei den Postkarten ist: „Es sind locker 40 Prozent der Haushalte, die man nicht erreicht.“ Denn auf Briefkästen steht häufig, dass Werbung nicht erwünscht ist.

Wie sieht Wahlkampf mit Kontaktbeschränkung aus? Wie machen die Kandidaten in der Corona-Pandemie auf sich aufmerksam? Igor Matviyets setzt vor allem auf „digitale Präsenz“. Er habe sich bei alle möglichen Institutionen und Vereinen gemeldet. „Was ganz gut klappt, ist die direkte Ansprache per E-Mail“, sagt er. Oftmals würden sich die Kontaktierten über sein Interesse freuen und es hätten sich schon digitale Treffen ergeben.

„Ich denke, wir holen das Maximum raus.“

Genau wie Igor Matviyets möchte auch Konstantin Pott (FDP) erstmals von Halle aus in den Landtag einziehen. Mit dem Auftritt seiner Partei in den sozialen Netzwerken ist der 23-Jährige zufrieden: „Ich denke, wir holen das Maximum raus.“ Im Gegensatz zu vielen Angestellten im Homeoffice, deren Frust über die täglichen Zoom-Konferenzen steigt, ist er den digitalen Wahlkampf noch nicht leid. „Die Motivation ist da. Man weiß ja, worauf man hinarbeitet.“ Zudem nennt er die Möglichkeiten, die es abseits des Internets nach wie vor gibt, um Wähler zu erreichen: Flyer, Plakate und Anzeigen. Dass es gerade die Neuen in der Pandemie noch schwerer haben, auf sich aufmerksam zu machen, glaubt er nicht: „Mit der Situation müssen alle umgehen.“

Auch Hendrik Lange (Die Linke) rechnet sich keinen Vorteil davon aus, dass er bereits Landtagsmitglied ist - und bleiben will. „Bei jeder Wahl muss aufs Neue um Wählerstimmen geworben werden.“ Er sagt auch: „Wahlkampf und Pandemie passen eigentlich überhaupt nicht zusammen.“ Doch trotz der großen Schwierigkeit, aktuell mit Wählern ins Gespräch zu kommen, werde es bis zur Wahl noch Versuche geben, das zu ermöglichen, so Lange. Nach dem passenden Format suchen auch die Grünen noch. Wolfgang Aldag, der seinen halleschen Wahlkreis ebenfalls weiterhin im Landtag vertreten möchte, kündigt schon einmal kurze Filmchen an, die höchstens 90 Sekunden dauern. „Mit schönen Bildern und klarer Botschaft.“ Darüber hinaus, so Aldag, bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Wochen echte Treffen vielleicht doch noch möglich sind. „Die heiße Phase ist noch nicht eingeläutet.“ (mz/Denny Kleindienst)