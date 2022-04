Wie Elgas Flucht vor Putins Bomben im Kaffeehaus Wittekind in Halle endete

Halle (Saale)/MZ - In Charkiw im Nordosten der Ukraine hat Elga in einem italienischen Restaurant gearbeitet, dort die Desserts zubereitet. Mutter Ganna hatte ein Geschäft für Jacken, Bademoden und Taschen, Vater Alexej einen Ersatzteilhandel für Maschinen. Dann kam der Krieg. Die Metropole mit ihren einst 1,5 Millionen Einwohnern liegt in Schutt und Asche. Elga ist mit ihren Eltern geflüchtet. Jetzt ist die 21-Jährige in Halle. Die Bomben sind zwar weit weg, doch das Trauma bleibt.