Wie ein Historiker die Taten eines Nazi-Verbrechers aus Halle aufdeckte

Erich Crull aus Halle war in Belgien am Holocaust beteiligt. Verurteilt wurde er dafür nie. Historiker Michael Viebig hat das Leben des Nazis recherchiert – und den Sohn eines Verbrechers gefunden.

Halle (Saale) - Die Schrift auf dem Antrag ist kaum zu entziffern. Schlecht erkennbare Sütterlin-Buchstaben schwingen sich über das Papier. Zudem ist der Antrag nur kopiert, was ihn noch unleserlicher macht. Michael Viebig allerdings kennt jedes Wort auf dem Dokument.

„Das ist ein Entschädigungsantrag“, erklärt der Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle. Eingereicht worden sei das Formular kurz nach Kriegsende, im Juni 1945. „Darin will eine Frau Crull aus Halle einen durch einen Flieger verursachten Kriegsschaden geltend machen.“ Als Verlust gibt sie einen Pelzmantel aus Iltis-Fell an sowie zwei Armbänder aus Gold und Platin. Wert: weit über 10.000 Reichsmark. „Wenn man weiß, dass sie die Frau eines einfachen Buchprüfers war, dann kommt einem dieser Schaden schon seltsam vor“, meint Viebig.

Es gibt jedoch für den teuren Verlust der Frau Crull eine Erklärung. Und die hängt mit ihrem Ehemann, Erich Crull, zusammen. Dessen Geschichte hat Michael Viebig über Monate recherchiert. „Dabei bin ich auf einen sadistischen Nazi gestoßen, der in hinterhältiger Art und Weise Menschen beraubt hat“, erzählt der Historiker. „Und der dafür nicht einmal verurteilt wurde.“

Hallescher Nazi-Verbrecher Erich Crull: unbehelligt bis zum Tod

Erich Crull ist einer der vielen Täter des Dritten Reiches, die ohne Strafe davonkamen. Die sich in den Wirren der Nachkriegszeit der Verfolgung durch die Alliierten entziehen konnte und bis zu ihrem Tod unbehelligt lebten. Gestoßen war Viebig auf Crull durch ein Buch von Marion Schreiber. Die bereits verstorbene Autorin erzählt darin über die Aktion belgischer Widerstandskämpfer, die im April 1943 einen Deportationszug stoppten. 231 Menschen gelang dadurch die Flucht. „In dem Buch wird auch über einen Buchprüfer aus Halle berichtet, eben jenem Erich Crull – das hatte mein Interesse geweckt“, erinnert sich Viebig.

Die Ausführung im Buch, die auf Zeitzeugenberichten und den Aussagen in Nachkriegsprozessen beruhen, sind knapp gehalten, keine zwei Seiten lang. Trotz der Kürze zeichnen sie jedoch das Bild eines hemmungslosen und heimtückischen Täters. „Crull war damals im Sammellager Mechelen beschäftigt“, erklärt Viebig. Dort wurden die belgischen Juden hingebracht. Immer, wenn das Lager voll war, ging ein Transport Richtung Auschwitz. In den Gaskammern des Konzentrationslagers starben fast 16.000 Inhaftierte aus Mechelen – meist waren es Frauen und Kinder.

Einsatz im Sammellager Mechelen

Erich Crull arbeitete im Sammellager als Vertreter der Brüsseler Treuhandstelle. Diese Organisation beschlagnahmte im Namen der Nazis das Vermögen der Juden. Der Hallenser war dafür verantwortlich, den Neuankömmlingen alle Habseligkeiten abzunehmen: Geld, Armbanduhren und Wohnungsschlüssel waren darunter, auch Pelzmäntel und Schmuck sind in Marion Schreibers Buch erwähnt.

„Die Juden wurden im Glauben gelassen, dass ihre Besitztümer nur verwahrt werden und sie sie nach der Internierung zurückbekommen“, erklärt Michael Viebig. Crull habe dabei das Talent gehabt, einigen Häftlingen weitere Details zu entlocken – etwa über das Hab und Gut, das sie noch in ihren Wohnungen hatten. Dieses Wissen nutzte er, um mit eingeweihtem Lagerpersonal die wertvollsten Schätze aus den Wohnungen zu stehlen, bevor das zuständige Ostministerium des Dritten Reiches das Eigentum der Juden plünderte.

Crull demütigte Frauen und junge Mädchen

Im Lager sei Crull wegen seiner „Brutalität und seiner Diebstähle“ bekannt gewesen, sagte nach dem Krieg etwa Eva Fastag, die als Schreibkraft im Aufnahmebüro des Sammellagers arbeitete. Als besonders auffällig beschreibt sie zudem sein Verhalten gegenüber Frauen und jungen Mädchen. Die mussten sich bei der Aufnahmeuntersuchung im Lager nackt ausziehen. Crull habe es Vergnügen bereitet, berichtete Fastag, bei diesen Untersuchungen dabei zu sein.

Nachdem Michael Viebig die zwei Seiten in Marion Schreibers Buch gelesen hatte, wollte er mehr über den Nazi-Verbrecher aus Halle erfahren. Als Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“ – in dem Gefängnis waren im Dritten Reich politische Gefangene inhaftiert – kannte er sich mit der Recherche von Biografien aus. „Ich wusste, dass ich erst einmal mehr Daten von Crull brauchte.“

Michael Viebig erforscht Geschichte von Crull

Am Anfang seiner Suche stand dabei die Annahme, dass der Buchprüfer Mitglied der NSDAP sein musste. Also fragte Viebig das Bundesarchiv an, das die Zentralkartei der Nazi-Partei verwaltet. „Und dort fand sich tatsächlich ein Eintrag zu ihm, sogar mit Bild.“

Geburtsdatum und -ort, Beruf und Wohnadresse, Tag des Parteieintritts und Mitgliedsnummer – die Karteikarte war eine Schatzkiste für den Historiker. Und die Daten ermöglichten weitere Recherchen. Viebig fragte beim Stadtarchiv in Halle an und beim Standesamt in Hannover, wo Crull geboren wurde. Er forderte Unterlagen von der Wehrmachtauskunftsstelle an und sucht in der Kartei der Reichstreuhänder, wo er auch einen Eintrag fand.

Alliierte ließen Crull laufen

Stück für Stück setzte sich so das Bild eines Mannes zusammen, der schon kurz nach der Machtergreifung der Nazis 1933 Mitglied der NSDAP wurde. Der in der Wehrmacht aufstieg und sich in die geheime Feldpolizei versetzen ließ, die gegen Reichsfeinde im Ausland ermittelte. „Von Belgien und seiner Tätigkeit dort ist in den Akten allerdings nichts zu lesen“, sagt Michael Viebig. Und wahrscheinlich rettete den Buchhalter genau das vor einer Verfolgung durch die Alliierten.

Kurz bevor Belgien im September 1944 von den Alliierten befreit wird, machten die Deutschen sich aus dem Staub - ihre Kriegsbeute nahmen sie wahrscheinlich mit. Am 25. April 1945 kam Erich Crull in Halle in Kriegsgefangenschaft. „Ob er als Wehrmachtsangehöriger vorgeladen wurde oder sich selbst meldete, ist aus den Akten nicht ersichtlich“, sagt Viebig. Jedoch wurde gegen den Buchprüfer kein Verfahren eingeleitet.

„Er galt den Alliierten als Infanterist, von denen es Millionen gab.“ Über ein Jahr lang war er in einem Internierungslager eingesperrt, dann entließen die Amerikaner ihn. „Hätten sie irgendetwas Belastendes gegen ihn gehabt, dann wäre er nicht rausgekommen.“

Historiker macht Sohn von Crull ausfindig

Michael Viebig ist sich sicher, dass Crull nach seiner Entlassung nicht mehr lange in Halle blieb. „Hier kannte man ihn ja, und vielleicht wusste jemand etwas von Belgien.“ Mit seiner Frau zog er nach Hannover, in seine Geburtsstadt. Mit dabei war auch sein Sohn. „Allerdings war es kein leibliches Kind, sondern ein adoptiertes - das geht aus den Unterlagen des Standesamtes hervor.“ Viebig hat auch zu Crulls Sohn nachgeforscht. Er lebt noch, ist fast 80 Jahre alt. „Ich habe mich aber noch nicht bei ihm gemeldet“, sagt der Historiker. Gerade wegen der Adoption sei solch eine Kontaktaufnahme sehr sensibel. „Doch mich würde schon interessieren, was er über seinen Vater erzählen kann und ob er von dessen Machenschaften weiß.“

1975 stirbt Erich Crull mit 74 Jahren in Hannover. Auf seiner Sterbeurkunde ist seine berufliche Laufbahn aufgelistet. „Nur die Station in Belgien fehlt dort“, sagt Michael Viebig. Aus den Akten, die der Historiker gesichtet hat, geht allerdings auch hervor, dass der Antrag von 1945 vom Rechtsamt in Halle abgelehnt wurde. Eine Entschädigung für den Pelzmantel und den Schmuck hat die Familie also nie bekommen. (mz)