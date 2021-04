Wie ein Hallenser Durstige auf Peißnitz, Würfel- und Ziegelwiese beglückt

Halle (Saale) - Spaziergängern, die in diesen Tagen über die aufblühende Peißnitz schlendern, wird dieser junge Mann vielleicht schon aufgefallen sein: Mit seinem aufgepeppten Fahrrad samt angehängtem „Kühlwagen“ ist Hendrik „Henne“ Reichold ab sofort zwischen Würfel- und Ziegelwiese unterwegs, um seinen selbstgestellten Auftrag zu erfüllen: „Ich biete als mobilen Lieferservice für unterwegs kühle Getränke an“, so der Student der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der halleschen Uni.

Die Idee ist Reichold, im Freundeskreis von allen nur „Henne“ genannt, schon vor knapp einem Jahr gekommen. Jetzt, mit steigenden Temperaturen, wolle er nun mit seiner „Aqua-Henne“ durchstarten. Zuvor aber war erstmal handwerkliche Arbeit und einiges Geschick gefragt. Das Rad, ein klassisches altes Mifa-Klapprad, musste von jahrelangem Rost und abblätternder Farbe befreit werden. Jetzt strahlt das Gefährt, das „Henne“ geschenkt bekommen hatte, wie neu - und sogar einzigartig. Denn Reichold hat außer weißer und blauer Farbe, neuen Pedalen und einer Mini-Sirene auch noch ein selbst entworfenes Logo angebracht, das sich auch auf dem zum Kühlanhänger umgebauten Bollerwagen, auf „Hennes“ weißem T-Shirt und auf den mitgeführten Pappbechern wiederfindet: die „Aqua-Henne“.

Im Angebot hat der „fliegende Händler“, dessen Zielgruppe Familien auf Spielplatzbesuch ebenso sind wie Grüppchen junger Leute, die im Sommer zu Hunderten die Wiesen bevölkern, Wasser, Bier und Ahoi-Brausepulver in vier Geschmacksrichtungen. „Das können die Kids mit Wasser mixen“, so sein Vorschlag. Wer „Hennes“ Wasser trinke, so der Händler, der für seine Geschäftsidee eigens einen Gewerbeschein beantragt hat, würde sogar Gutes tun. Denn sein angebotenes „Share“-Wasser wird vom gleichnamigen Berliner Start-up vertrieben und unterstützt beim Kauf Wasserprojekte für Menschen in Not.

Insgesamt 72 Flaschen führt „Henne“ mit sich - Nachschub jederzeit möglich. „Wer Durst hat, braucht sich nur zu melden, und schon bin ich da“, sagt Reichold. Er ist überzeugt, dass das Konzept funktioniert. Nicht nur, weil derzeit die Gastronomie nicht öffnen könne. Sondern auch, weil er sich an heißen Tagen auf der Peißnitz selbst schon gewünscht habe, dass ein „rettender Engel“ mit einem kühlen Lübzer vorbeikommen möge. (mz)

Hendrik Reichold ist zu finden auf Instagram, Twitter, Facebook und aquahenne.de