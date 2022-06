Wie ein Ehepaar aus Halle die Liebe zur Schallplatte in die Saalestadt zurückbringt

In der einstigen Buchhandlung am Uniplatz hat sich ein Ehepaar den Traum vom eigenen Plattenladen erfüllt. Es gibt Neue, Gebrauchte - und viele Raritäten. Was besonders gefragt ist.

Halle (Saale)/MZ - Wer bisher in der Saalestadt auf der Suche nach Schallplatten war, hatte in Halle nicht allzu viele Möglichkeiten, fündig zu werden - vor allem dann, wenn es sich um gebrauchte Exemplare handelt. So hatte der Eckladen am Hallmarkt „Whispers“, in dem man viele Jahre lang nach gebrauchten Platten und CDs suchen konnte, vor Monaten seine Türen für immer geschlossen. Alternativen? Fehlanzeige.