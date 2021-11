Wie die Taubenpopulation in Halle verringert werden soll

Halle (Saale)/MZ - Der Stadtrat beschäftigt sich weiter mit dem Problem der Taubenpopulation in Halle. Die Stadtverwaltung soll in den kommenden Monaten prüfen, an welchen Orten betreute Taubenschläge errichtet werden könnten. Ein entsprechender Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) wurde jetzt mehrheitlich im Rat angenommen.

Demnach soll nun geprüft werden, welche geeigneten Gebäude es gibt, die der Stadt gehören, in denen „sinnvoll und problemorientiert“ Nistplätze für die Federtiere geschaffen werden können. Das Ergebnis der Prüfung soll dem Stadtrat im Januar kommenden Januar vorgelegt werden.

Nistplätze schaffen: Taubenpopulation in Halle soll verringert werden

Erst vor wenigen Wochen war ein ähnlicher Antrag von HH/FW im Rat abgelehnt worden, mit dem ein Taubenschlag auf dem Dach des Hochhauses Scheibe A in Neustadt eingerichtet werden sollte. Die Verwaltung hatte in Absprache mit dem Hauseigentümer bereits im Vorfeld Fakten geschaffen und einen Nistplatz für Falken auf diesem Gebäude eingerichtet. Falken und Tauben nisten nicht gerne nahe beieinander.

Laut dem HH/FW-Fraktionsvorsitzenden Andreas Wels gebe es zu viele Stadttauben in Halle, die Dreck an Hausfassaden verursachen. In einem betreuten Taubenschlag könnte man die gelegten Eier mit Attrappen austauschen und so die Population langsam eindämmen.