Wie die Debatte um das „M-Wort“ im halleschen Stadtrat entschieden wurde

Die Meinungen zu dem Begriff „Mohr“ gehen in Halle auseinander. Seit Wochen streiten Lokalpolitiker und Hallenser über den Umgang mit dem Wort. Nun endet zumindest die Debatte um Rassismus im Stadtrat in deutlicher Abstimmung.

Der Stadtrat tagte am vergangenen Mittwoch in der Händelhalle. Mit den gelben Kärtchen signalisieren die Räte ihr Abstimmungsverhalten.

Halle (Saale)/MZ - Es kommt selten vor, dass der hallesche Stadtrat sich ausführlich mit einem Thema beschäftigt, das eigentlich eher als gesamtgesellschaftliches Problem im Bundestag oder auf einer ganz anderen Bühne besprochen wird. In der Kommunalpolitik geht es schließlich meistens eher um konkrete Infrastrukturmaßnahmen wie neue Straßen, Schulen oder Wohngebiete. Aber am gestrigen Mittwoch debattierten die Räte fast eine Stunde lang über Rassismus und den Begriff „Mohr“, der in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufregung in Halle gesorgt hatte.