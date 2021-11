Wie damit umgehen? Dauerdemonstrant Sven Liebich hat seinen Fokus aufs hallesche Paulusviertel verlegt

Mehr als hundert Polizistinnen und Polizisten waren am Mittwoch am Rathenauplatz im Einsatz.

Halle/MZ - Aus der für Donnerstag angekündigten Kundgebung wurde nichts. Mehrere Stunden beschallte der als rechtsextrem eingestufte Sven Liebich am Abend zuvor vom Dach seines Autos auf den Rathenauplatz im Paulusviertel aus eine Handvoll Unterstützer und rund 200 Gegendemonstranten. Zwischen ihnen ein Großaufgebot an Polizisten, die ebenfalls für mehrere Stunden auf ihrer Position ausharrten, um dafür zu sorgen, dass die beiden Lager voneinander getrennt bleiben. Er werde schon am nächsten Tag und auch in der kommenden Woche wiederkommen, erklärte Liebich in die ihm entgegen schallenden Buh-Rufe hinein.

Doch zumindest am Donnerstag kam er nicht. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ wertet dies auch als Erfolg der Gegendemonstranten.

Nahezu jede Woche trat Liebich im Oktober im Paulusviertel beziehungsweise in der nördlichen Innenstadt auf

Festzustellen bleibt aber: Der Dauerdemonstrant Liebich, bislang mit seinen Kundgebungen regelmäßig auf dem Marktplatz, hat sich aufs Paulusviertel verlegt, in dem er kaum auf Unterstützer zählen kann, dafür auf entschiedene Gegner, und das er selbst despektierlich als „Gutmenschviertel“ bezeichnet. Nahezu jede Woche trat Liebich im Oktober im Paulusviertel beziehungsweise in der nördlichen Innenstadt auf. Und er macht kein Geheimnis daraus, dass er damit provozieren will.

„Natürlich ist das auch der Versuch, den Gegenprotest vorzuführen“, sagte die Linken-Politikerin Henriette Quade am Mittwochabend. Nichtsdestotrotz war sie dankbar für die angemeldeten Gegendemos sowie die Menschen, die spontan daran teilnahmen. Die Frage, wie man mit dieser Dauerkonfrontation umgeht, stellt sich Henriette Quade aber ebenso wie der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel, der davor warnt, nach der Pfeife von Liebich zu tanzen.

Ist der Aufwand, der durch diese Mini-Kundgebungen verursacht wird, noch verhältnismäßig?

Eine weitere Frage, die sich aufdrängt: Ist der Aufwand, der durch diese Mini-Kundgebungen verursacht wird, noch verhältnismäßig? Am Mittwoch der vergangenen Woche zählte Liebichs Kundgebung am Bebel-Platz auch nur 15 Teilnehmer. Im Einsatz waren derweil jeweils über 100 Polizeibeamte, wie die Polizeiinspektion (PI) mitteilt. Die PI ist auch die Versammlungsbehörde.

Deren Sprecherin Ulrike Diener weist daraufhin, dass Versammlungen nur angemeldet, aber nicht genehmigt werden müssen. Die Zahl der Teilnehmer sei nicht entscheidend, ebenso wenig, wie oft jemand Kundgebungen anmeldet, erklärt sie. „Die Behörde hat die Ausübung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit zu ermöglichen. Nur in engen rechtlichen Grenzen ist es möglich, die Versammlung mit Auflagen zu belegen, gar eine Versammlung zu verbieten.“