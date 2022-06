Wie Akademikerinnen bei Dell in Halle den Neustart wagen

Halle (Saale)/MZ - In gut acht Wochen geht es los: Am 1. August beginnt bei Dell Technologies in Halle der nächste Lehrgang für angehende Fachkräfte für technischen IT-Support. Wenn sie die 20 Wochen dauernde Ausbildung erfolgreich absolvieren, stellt sie das Unternehmen unbefristet ein, wie Prokurist Marcus Lindner sagt. Es gehe dem Unternehmen darum, mehr Frauen für technische Berufe zu begeistern - und so dem Fachkräftemangel zu trotzen, macht er deutlich. Es gebe noch freie Plätze, gesucht würden sowohl deutsche als auch Frauen mit Migrationshintergrund.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<