Bombenangriffe auf Halle im Zweiten Weltkrieg Wichtig für Investoren: Steht Knast in der Frohen Zukunft auf Pulverfass?

Das Gefängnis in der Frohen Zukunft in Halle wurde auf dem Gelände der Siebel Flugzeugwerke errichtet, die im Weltkrieg bombardiert wurden. Was ein Kampfmittelexperte dazu sagt.