Werden manche Straßen in Halle bei der Reparatur bevorzugt?

Halle (Saale) - Die Fahrt auf den halleschen Straßen kann mitunter zur Holperpartie werden: Zahlreiche Schlaglöcher säumen das etwa 260 Kilometer lange Straßennetz der Saalestadt. Die Stadtverwaltung und die beauftragten Straßenbaufirmen sind emsig dabei, die Buckelpisten auszubessern. Doch es bleibt ein Spiel gegen die Zeit: Kaum ist ein Teil der Schäden vom Winter beseitigt, tauchen schon neue auf. Und so mancher Hallenser wundert sich, warum einige Schlaglöcher verschwinden und andere nicht.

Anwohner verwundert: Manche Buckelpisten in Halle werden nicht ausgebessert

„Mit der schnellen Sanierung der Volkmannstraße kann man sehr zufrieden sein“, schreibt der Hallenser Lutz Blömeke kürzlich in einem Leserbrief an die MZ. Die Volkmannstraße war von den diesjährigen Frostschäden derart gebeutelt, dass Ende Februar eine Spur in Richtung Hallcube abgesperrt werden musste, bis die teils zehn Zentimeter tiefen Löcher geflickt waren. Doch Lutz Blömeke wundert sich über etwas anderes, denn ein Schlagloch in der Nähe, an der Ecke Dessauer Straße und Landrain, wurde scheinbar von den Straßenbauern ignoriert. „Da werden Löcher von zwei Spuren ausgebessert, aber ein großes Loch fünf Meter weiter wird einfach ignoriert“, schreibt Blömeke.

Aktuell gibt es das Schlagloch immer noch. Warum also wird es nicht saniert? Grund seien die besonderen Gegebenheiten im Fahrbahnbereich, sagt René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt, auf MZ-Anfrage: „Reparaturen erfolgen mit genehmigten Verkehrssperrungen. Dabei sind Fahrbeziehungen, die zwingend aufrechterhalten werden müssen ebenso zu berücksichtigen, wie Mindestabstände zum Schutz der Bautätigen.“ Infolge könnten umliegende Schäden nicht unmittelbar repariert werden. Die Sanierung soll schnellstmöglich erfolgen, so Rebenstorf. Wann genau, ließ die Stadtverwaltung offen.

Das Schlagloch an der Ecke Landrain und Dessauer Straße ist noch nicht saniert worden. Die Stadt will es schnellstmöglich ausbessern. (Foto: Silvio Kison)

Arbeit an Schlaglöchern ist fortlaufende Angelegenheit: Winter- und Frühjahresschäden

Für die Reparatur der Straßenschäden beauftragt die Stadt mehrere Firmen, unter anderem „Hastra“, den Halleschen Straßenservice. „Aktuell haben wir 106 Meldungen zu Straßenschäden. Davon sind 74 Prozent abgearbeitet“, sagt Hastra-Geschäftsführer Klaus-Dieter Hulbe. Bisher hätten seine Mitarbeiter - neun Stück sind in drei Trupps im Stadtgebiet unterwegs - so schon eine Fläche von etwa 2.200 Quadratmetern ausgebessert.

Ein Ende der Arbeiten sei aber nur schwer auszumachen: „Das ist eine fortlaufende Angelegenheit. Den Unterschied zwischen Winter- und Frühjahresschäden kann man nicht immer ausmachen.“ Ferner seien die Schlaglöcher in Halle nicht nur vom Frost. „Es liegt auch insgesamt am Zustand des Straßennetzes“, so Hulbe. Für viele Hallenser ist nach dem vergangen Winter der Eindruck entstanden, die Straßenschäden seien in diesem Jahr noch einmal mehr geworden.

Welche Straßen wann saniert werden, hänge von der jeweiligen Gefahr vor Ort ab

Nachdem die Stadtverwaltung Ende Februar noch keine Angaben zum Ausmaß des Schadens machen konnte, gibt es nun Bestätigung: „Es ist ein Aufwuchs an Schäden im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen“, sagt Rebenstorf. Die Straßenschäden gebe es in allen Stadtteilen. Die Reparaturen würden ganzjährig erfolgen. Welche Straßen wann saniert werden, hänge von der jeweiligen Gefahr vor Ort ab. Straßen mit höherer Unfallgefahr stehen auch höher auf der Prioritätenliste.

Ganz oben auf der Liste stehen nach Angaben der Stadtverwaltung die B100, die Seebener Straße, die Trothaer Straße, die Delitzscher Straße, die Regensburger Straße, die Weststraße und die Hans-Litten-Straße. Für die Reparatur von Straßen stehen im Haushalt rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Im vergangenen Jahr seien rund 300.000 Euro für die Beseitigung von Winterschlaglöchern aufgewandt worden. (mz)