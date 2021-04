Wer kennt diesen EC-Karten-Dieb und Betrüger?

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle sucht mit Fotos einer Überwachungskamera gegen eine unbekannte männliche Person wegen Diebstahl und versuchtem Computerbetrug. Demnach soll der unbekannte Täter am 20.11.2020 um 9.15 Uhr in einem Discountmarkt auf dem Hermesareal in Halle eine Geldbörse gestohlen haben.

In dieser befanden sich 600 Euro Bargeld, die EC-Karte und Kreditkarte. Anschließend versuchte der unbekannte Täter um 9.35 Uhr an einem Geldautomaten in der Bernburger Straße in Halle erst mit der EC-Karte und dann auch mit der Kreditkarte Bargeld abzuheben. In beiden Fällen gelang ihm die Abhebung des Geldes nicht.

Mit Bildern der Videoüberwachung der Bankfiliale hofft die Polizei nun auf Hinweise zu dem Täter. Diese werden telefonisch unter (0345) 2242000 bei der Polizei in Halle entgegengenommen. (mz)