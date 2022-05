Wer hat diese Haltestelle in Halle zum Wohnzimmer umdekoriert?

Halle (Saale)/MZ - Am Volkspark in der Burgstraße befindet sich aktuell wohl die gemütlichste Haltestelle in Halle: Auf den Steinplatten liegt ein Teppich, die Sitzplätze sind mit Kissen bestückt. Neben der Sitzbank steht eine eingetopfte Pflanze - samt Gießkanne. An der Glaswand der Haltestelle hängen zudem Porträtbilder in goldenen Rahmen und von der Decke baumelt eine Glühbirne, deren Aufhänung noch dazu in Stuck eingefasst ist. Den Rahmen für dieses „Bild“ bilden schließlich zwei dekorative Vorhänge.

Ein Passant, der am Mittwochmorgen daran vorbeigeht - er sagt noch, dass er nur Englisch spricht - kommentiert den Anblick mit „interesting“ (zu Deutsch: interessant). Dann zeigt er zwei Daumen. Die Havag selbst konnte am Mittwochmorgen auf Nachfrage keine Informationen zu der Aktion geben. Somit ist unklar, wer für die Umgestaltung verantwortlich ist - und wie lange sie noch zu sehen sein wird.