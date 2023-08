Drei unbekannte männliche Personen werden nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl gesucht. Sie sollen Waren im Wert von 169 Euro gestohlen haben. Die Polizei in Halle bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Halle/MZ - Drei unbekannte, männliche Personen werden nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl gesucht. Dieser hat laut Polizei bereits am Abend des 29. Dezembers 2022, in einem Geschäft Am Meeresbrunnen, stattgefunden.

Gesucht wird nach diesen drei männlichen Personen. (Foto: Polizei)

Dabei konnten die Täter Waren im Wert von über 169 Euro erbeuten. Die Polizei bittet die Bürger nun um Mithilfe, um die Identität der unbekannten Täter zu ermitteln. Hinweise werden unter 0345/2242000 entgegengenommen.