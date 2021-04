Wer erkennt die drei Diebe aus der Drogerie?

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle sucht mit Fotos nach einer unbekannten weiblichen und zwei unbekannten männlichen Personen wegen Diebstahl.

Gesuchte (Foto: Polizei)

Demnach stahlen die drei unbekannten Täter am 18. Februar 2021 um 17.40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Neustädter Passage in Halle gemeinsam insgesamt 21 Artikel in einem Gesamtwert von 208 Euro.

Gesuchter (Foto: Polizei)

Mit Hilfe von Bildern der Videoüberwachung hofft die Polizei nun auf Hinweise zu den Tätern. Diese werden telefonisch unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle entgegengenommen. (mz)