Halle/MZ. - Als Johann Spengler Anfang des Jahres mal in seinem Schrebergarten in der Anlage „Am Tierheim“ nach dem Rechten sehen wollte, entdeckte er ein großes Loch. „Ich dachte erst, das waren Tiere, etwa Wühlmäuse, aber ich konnte keine Spuren entdecken“, so der 28-Jährige. Und auch Gänge waren in der Nähe des Lochs nicht zu finden. Wohl aber unter dem verhältnismäßig kleinen Loch auf dem Beet war ein Hohlraum, der gut einen Meter tief und etwa einen mal einen Meter breit ist. Eindeutig: Ein sogenannter Tagesbruch, der Einbruch eines alten Bergwerkstollens. Mit rund einer Tonne Erde muss das Loch verfüllt werden.