Zwei Studentinnen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle zeigen mit ihrem Brettspiel, was Geflüchtete erleben müssen. Es kommt jetzt ins Museum.

Spiele-Design in Sachsen-Anhalt

Maria Neri (links) und Lena Konz (rechts) haben ein Brettspiel entwickelt. Stadtmuseumschefin Jane Unger will das Semesterprojekt der Burg-Studentinnen in der Dauerausstellung des Museums zeigen.

Halle (Saale)/MZ - Lena Konz und Maria Neri haben ein Brettspiel entwickelt, das niemand gewinnen kann und keinen Spaß machen soll. Die beiden Kommunikationsdesign-Studentinnen der Burg Giebichenstein wollen mit ihrem Spiel „It’s not a game“ (Es ist kein Spiel) verdeutlichen, was Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen erleben. Dafür haben sie im vergangenen Jahr den Design-Preis der Kunsthochschule erhalten. Nun wird das Spiel im Stadtmuseum ausgestellt.