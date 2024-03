Neben der Familie, Arbeit und dem Alltag noch tanzen gehen? Für viele Mütter ist das nicht so einfach. Jana Köhn bietet in Halle eine Lösung an.

Halle/MZ. - Schwarzlicht, laute Musik und sich so richtig ausgelassen bewegen auf der Tanzfläche. Viele Leute lassen auf diese Weise den stressigen Alltag hinter sich. Für Eltern ist das nicht ganz so einfach. Sich um ein Kind zu kümmern, kostet Zeit, bei vielen Eltern bleibt dann die Freizeit manchmal auf der Strecke. Abends mal eben feiern gehen, gehört daher für viele meist der Vergangenheit an. Jana Köhn findet nicht, dass es so sein muss.

Seit 2019 ist sie Mutter ihrer Tochter. Die 35-Jährige arbeitet bereits seit vielen Jahren in der Eventbranche und hat gemeinsam mit ihrem Mann eine Eventagentur. Seit der Geburt ihres Kindes sei das Ausgehen in der Nacht schwieriger geworden, erzählt sie. Anfang letzten Jahres kam Köhn dann die Idee, mit dem Format „Mama feiert“, Partys zu organisieren, an denen Mütter trotz eines stressigen Alltags teilnehmen können.

Events werden gut angenommen

Die Partys beginnen gegen 20 Uhr und enden in der Regel kurz vor Mitternacht. Dadurch sind sie für Mütter einfacher in den Alltag zu integrieren. Das Aufstehen am nächsten Tag kann so trotzdem gelingen. Auf den Partys seien oft nur Mütter, diese blieben dort oft unter sich. Die Resonanz auf Köhns Idee sei sehr gut gewesen, erzählt sie. Die Partys würden gut besucht. Die Karten sind teilweise schnell ausverkauft.

Ursprünglich gab es „Mama feiert“ nur in Leipzig. Mittlerweile kamen noch die Standorte Halle, Magdeburg und Dresden hinzu. Das zeige, wie groß die Nachfrage nach solchen Events ist. Trotzdem plant Köhn nicht, sofort weitere Standorte zu ergänzen. Die Konkurrenz sei inzwischen gewachsen und die Organisation der aktuellen Events koste bereits viel Zeit. „Mama feiert“ erstmalig auf die Beine zu stellen, fiel Köhn nicht schwer. Durch ihre Arbeit sei sie in der Branche bestens vernetzt und hatte keine Probleme, Veranstaltungsorte und passende Partner zu finden. Mittlerweile konzentriert sich Köhn sogar hauptsächlich auf die Organisation von „Mama feiert“ und weniger auf die Eventagentur.

Es ist die Dankbarkeit, die bei anderen Events manchmal nicht mehr so zu spüren ist. Die Mamas sind einfach fröhlich und glücklich Jana Köhn, Organisatorin

Sie ist auch selbst auf den Partys immer mit dabei. Am besten gefalle ihr, dass die Stimmung dort immer sehr gut sei: „Es ist die Dankbarkeit, die bei anderen Events manchmal nicht mehr so zu spüren ist. Die Mamas sind einfach fröhlich und glücklich.“ Zusätzlich zu „Mama feiert“ stellt Köhn gerade auch das Event „Family Club“ auf die Beine, bei der Partys für die ganze Familie organisiert werden. In Halle gibt es dies noch nicht. Ob es das Format bald auch in Sachsen-Anhalt gib, das sei momentan völlig offen, aber man befinde sich in der Planung.

Die nächste Party von „Mama feiert“ ist bereits geplant. Am 6. April von 20 bis 23 Uhr können Mütter im Turm Halle feiern. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro.