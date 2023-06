Der Tumult-Bus steuert genau die Orte in Halle an, an denen Jugendliche sich aufhalten. Dort suchen junge Pädagogen das Gespräch über Probleme aller Art.

Halle (Saale)/MZ - So sieht es also aus, das häufig beschworene „niedrigschwellige Angebot“: Es ist kastenförmig, in einem knalligen Blau gehalten und kommt auf vier Rädern daher. Der Tumult-Bus ist eine Art fahrende Anlaufstelle für die Jugend in Halle. Und er kommt dorthin, wo Jugendliche sich aufhalten.