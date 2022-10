Wenn die Heizung kalt bleibt

Energiesparen will die hallesche Wohnungsgesellschaft „Freiheit“ und senkt die Temperatur bei den Außenfühlern ab. Was nicht bei allen Mietern gut ankommt

Was tun, wenn man am Thermostat dreht, es aber nicht warm wird?

Halle (Saale) - Ein Hallenser ist sauer auf seinen Vermieter: Seit Donnerstag letzter Woche muss er in seiner Wohnung frieren. Er ruft bei der Verwaltung der Wohnungsgesellschaft „Freiheit“ an und wird abgewiegelt: „Vom Vermieter kam dazu nur der Hinweis auf die warmen Temperaturen. Aber die sind nur am Tage“, beklagt er. Hintergrund, so erfuhr er, seien veränderte Einstellung am Außenfühler der Heizung.