Schwarze Rauchwolken stiegen am 19. Juli bei einem großen Feldbrand in der Nähe von Lützen in die Höhe. Ein Bauer mähte eine Brandschneise in das Feld. Landwirte spielen eine wichtige Rolle bei der Brandbekämpfung, denn die Feuergefahr wird wohl künftig weiter steigen.

(Foto: Ralf Hirschberger/dpa)