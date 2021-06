Weniger Infizierte in Halle und weniger Patienten in den Kliniken

Halle (Saale)

Am Donnerstag ist in Halle eine Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt unverändert bei 5,03.

Aktuell gibt es 88 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 352. Fünf Personen werden in den Kliniken behandelt, davon fünf Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt drei Patienten versorgt.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.742 infizierte Personen, davon sind 11.302 wieder genesen. Das entspricht einem R-Wert von 0,47. Bislang sind 198.093 Personen immunisiert, wobei 125.716 mit der ersten Dosis und 72.377 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.

Technische Probleme bei der Digitalisierung des Impfnachweises

Aufgrund technischer Probleme bei der Ausstellung des digitalen Impfnachweises hat das Impfzentrum die Ausfertigung der Zertifikate für Donnerstag zunächst ausgesetzt. Damit soll gewährleistet werden, dass ein reibungsloser Ablauf der geplanten über 2.000 Impfungen stattfinden kann, so die Stadt.

Hallenser haben die Möglichkeit, sich den digitalen Impfnachweis kostenlos nachträglich in Apotheken erstellen zu lassen. Die Gültigkeit des Zertifikats beginnt 14 Tage nach Erhalt des vollen, zweiten Impfschutzes. (mz)