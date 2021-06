Weniger Infizierte in Halle - Inzidenzwert etwas gestiegen

Halle (Saale) - Am Dienstag ist in Halle eine Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist um 0, 42 gestiegen und liegt bei 1,68, so die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite.

Aktuell gibt es acht infizierte Personen in der Stadt. Eine Person wird in den Kliniken behandelt, davon ein_e Hallenserin. Auf den Intensivstationen wird ebenfalls eine Patient_in versorgt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.749 infizierte Personen, davon sind 11.386 wieder genesen. Bislang sind 224.777 Personen immunisiert, wobei 134.806 mit der ersten Dosis und 89.971 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)