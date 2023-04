Halle (Saale)/MZ - Wer am Reileck in der nördlichen Innenstadt Geld abheben will, findet den nächsten Automaten erst im Mühlweg. Die Deutsche Bank hat ihre Selbstbedienungszone (SB-Zone) mit Zugang in der Ludwig-Wucherer-Straße im März geschlossen, die Kundenberatung bleibt am Standort jedoch erhalten. Der Grund für den Rückbau der Geldautomaten ist laut der Bank andauernder Vandalismus. Doch auch generell befindet sich Bargeld seit der Pandemie verstärkt auf dem Rückzug. Das ist in Halle an verschiedenen Stellen spürbar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.