Weniger Corona-Tests in Halle - doch mehr positive Fälle

Corona-Bürgertests sind nur noch in bestimmten Fällen kostenlos. Die neuen Preise sorgen für Verwirrung. Zwei hallesche Apotheker berichten.

Möglichkeiten für Corona-Bürgertests gibt es nach wie vor in Halle, das Angebot an Teststationen hat sich aber verringert.

Halle (Saale)/MZ - Seit Inkrafttreten der neuen Corona-Testverordnung am 30. Juni hat sich das Angebot an Teststellen in Halle merklich dezimiert. Zumal die professionellen Schnelltests seither nicht mehr pauschal kostenlos sind.