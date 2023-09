Tausende Menschen zog es am vorletzten Septemberwochenende zum Salzfest in Halle. Wer auf etwas weniger Trubel aus war, besuchte das Salinefest.

Feste in Halle

Halle (Saale)/MZ - Ganz schön schwer, so eine Zimmermanns-Axt! Mancher kleine Salzfest-Besucher versuchte sich dennoch daran. Damit nichts schief ging, sah Enno Stegmann, seines Zeichens rechtschaffen fremder Zimmergeselle, am Sonnabendnachmittag aufmerksam zu. Er und viele seiner Zunftbrüder – Stegmann ist gerade auf Wanderschaft und derzeit in Braunschweig tätig – waren beim Salzfest mit von der Partie, um nach der traditionellen Freisprechung junge Gesellen auf ihre Wanderschaft zu verabschieden.