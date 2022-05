Weltfahrradtag Anfang Juni - ADFC Halle plant Demo auf der Hochstraße

Treffpunkt ist am 3. Juni am Steintor.

Halle (Saale)/MZ - Den Weltfahrradtag am Freitag, 3. Juni,nimmt der ADFC Halle zum Anlass, um mit dem Fahrrad über die Hochstraße zu fahren. Der Demonstrationszug sammelt sich um 18 Uhr am Steintor. Anschließend fährt man unter Polizeischutz über die Giebichensteinbrücke in Richtung Neustadt, die Magistrale wird vom Zollrain bis zum Riebeckplatz befahren.

„In dieser Richtung waren wir bisher noch nicht unterwegs“, so die Organisatoren der Demo, welche unter dem Motto „Mobilität für (H)alle“ steht. Vor allem junge Menschen möchte der Verein mit der Fahrt ansprechen. „Die Pandemie war schwer für viele Jugendliche. Mit der Demo wollen wir ihnen ein schönes Erlebnis schaffen und auf ihr Bedürfnis nach einer sicheren, selbstbestimmten Mobilität hinweisen“, heißt es in einer Mitteilung des ADFC.