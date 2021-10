Welcher Feuerwehrmann schaffte es am schnellsten in voller Montur auf das Dach der Scheibe A in Halle?

Halle (Saale)/MZ - Normalerweise herrscht in einem Verwaltungsgebäude Ruhe und Ordnung. Die Menschen in den Fluren und in den Treppenhäusern bewegen sich zumeist recht gemächlich, es wird nicht gerannt, erst recht nicht an einem Samstag. Aber am vergangenen Sonnabend war das anders.

Der Verwaltungsstandort Scheibe A - das rund 60 Meter hohe Hochhaus im Zentrum der Neustadt - wurde Schauplatz des zweiten sogenannten Saaleruns, dem Feuerwehrtreppenlauf, der vom Stadtfeuerwehrverband Halle ausgerichtet wurde.

Saalerun in Halle: „Jeder, der hier mitmacht, ist wahrscheinlich ein kleines bisschen verrückt“

50 Feuerwehrmänner und -Frauen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und auch ein Vertreter aus den Niederlanden hatten sich in Zweierteams zusammengetan und lieferten sich einen Wettkampf. Aus Halle waren neben der Berufsfeuerwehr auch zahlreiche Freiwillige Wehren am Start, unter anderem Teilnehmer aus Trotha, Büschdorf und Reideburg. Es ging darum, wer es am schnellsten die 324 Treppenstufen auf das Hochhausdach hinauf schafft, und zwar in voller Atemschutzausrüstung. Bis zu 30 Kilo kann das Gepäck wiegen, das im Ernstfall oben schließlich auch noch zum Einsatz kommen müsste.

„Jeder, der hier mitmacht, ist wahrscheinlich ein kleines bisschen verrückt“, sagt Katharina Dieckow, Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr Halle und Organisatorin des 2. Saaleruns. Aber man sei wie eine große Familie. Das Treppenlaufen ist Teil des „Feuerwehrsports“, den manche Kameraden in ihrer Freizeit betreiben würden, erzählt sie. Dieckow selbst hat sogar schon an Wettbewerben in China teilgenommen.

In voller Montur auf das Dach der Schreibe A in2.35 Minuten: goldene Medaille auch 2021 in der Saalestadt

Im vergangenen Jahr, als der Treppenlauf zum ersten Mal in Halle ausgerichtet wurde, fand er in den Hausmannstürmen auf dem Marktplatz statt. Die sind knapp 15 Meter niedriger als die Scheibe A und haben außerdem eine Wendeltreppe, auf der man nur einzeln laufen konnte und keinen Fahrstuhl. Das Neustädter Hochhaus eigne sich deshalb besser, denn dort funktioniere die Logistik besser, sagt Dieckow.

Tobias Teschner, Leiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Sieger des ersten Saaleruns 2020 nahm in diesem Jahr nicht am Wettbewerb teil, weil er verreist war. Doch trotz starker Konkurrenz blieb die goldene Medaille auch 2021 in der Saalestadt. Von ganz unten bis nach ganz oben hat das Siegerteam der Berufsfeuerwehr Halle nur 2:35 Minuten gebraucht.

Das sind im Durchschnitt alle acht Sekunden ein Stockwerk - eine Leistung, die schon ohne 25 Kilo Atemschutzausrüstung mehr als beachtlich wäre. Die Plätze zwei und drei belegten Teams der Securitas Werkfeuerwehr Porsche mit jeweils knapp über drei Minuten. Im Rahmen des Treppenlaufs wurden unterdessen 800 Euro an Spenden für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Halle eingesammelt.