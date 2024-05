Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Wer in diesen Tagen den „Helsingin Golf Club“ in der finnischen Hauptstadt Helsinki besucht, der bekommt zuallererst ein freundliches „Hallo“ und ein Lächeln von Eppu Karuvaara geschenkt. Dem Chef-Caddy des Golfklubs liegt das Wohlergehen der Gäste sehr am Herzen, seine Arbeit bereitet ihm allgemein viel Freude. „Ich mag das hier sehr, weil ich viel draußen sein und selbst so viel spielen kann, wie ich will“, berichtet Karuvaara.