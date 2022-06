Welche Pläne der neue Träger für das Lichthaus in Halles Altstadt hat

Ab Januar übernimmt eine christliche Stiftung das Lichthaus am Schülershof. Der neue Träger hegt eigene Pläne mit dem Kulturcafé.

Halle (Saale)/MZ - Zwischen Moritzkirche und Lyonel-Feininger-Gymnasium steht am Ende vom Schülershof ein architektonisches Kleinod: Das Lichthaus. Nicht nur die markante Fassade macht das Haus einzigartig, auch seine Geschichte hat Bedeutung für Halle. Seinen Namen hat das Gebäude in Anlehnung an die frühere Nutzung als ingenieurtechnisches „Lichtstudio“ und später als Lampen-Geschäft. Die wohl bekanntesten Straßenlaternen der Stadt - die blauen Masten der Hochstraße - wurden im Lichtstudio entwickelt.