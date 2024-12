Halle/MZ - Es waren Bilder, die bei den Saale Bulls in dieser bislang so enttäuschend verlaufenen Saison in der Eishockey-Oberliga äußersten Seltenheitswert haben. Bilder, die es so zuletzt Mitte Oktober gegeben hatte, als die Hallenser die Icefighters Leipzig im Derby mit 5:1 bezwungen hatten. Am Sonntag sorgten die Bulls nun für erneute Jubelstimmung im Eiszelt. Sie entschieden auch das zweite Duell der Spielzeit gegen den Rivalen mit 4:3 für sich. Die Bulls können in dieser Saison bislang nicht viel. Derbys aber können sie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.