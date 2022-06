Welche Corona-Regeln die Hallenser ab Samstag weiter beachten müssen

Halle (Saale) - Die Hoffnung hat sich erfüllt. Halles Gastronomen dürfen ab Sonnabend, 22. Mai, wieder Gäste im Außenbereich bewirten. So lädt die Bergschenke in Kröllwitz zur „Biergartensaisoneröffnung“ ein, während die Brasserie Lözius am Steintor seinen Gästen empfiehlt, Speis und Trank ab Samstag im Freien zu genießen und dafür schon einmal einen Platz zu reservieren. Darüber hinaus kündigte die Stadt an, dass ebenfalls am Samstag eine neue städtische Eindämmungsverordnung bekannt gegeben wird.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<