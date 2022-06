Welche Chancen die Havag in Halle mit den Neun-Euro-Ticket sieht

Halle (Saale)/MZ - Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz hat ein erstes positives Fazit zum Neun-Euro-Ticket in Halle gezogen. „Wir sind zufrieden. Bei uns hat es kein Chaos gegeben. Die Züge und Busse sind zwar voller, was wir begrüßen. Es musste bislang niemand draußen stehenbleiben, weil er nicht in eine Bahn gepasst hat“, sagt Schwarz der MZ. Dass die Deutsche Bahn und andere Verkehrsunternehmen massiv in der Kritik stehen, weil Züge so ausgelastet sind, dass Bahnen geräumt und Fahrgäste teilweise abgewiesen werden mussten, findet er unfair. „Viele Unternehmen haben in der Corona-Zeit Mitarbeiter verloren. Hinzu kommt der Ansturm auf einigen Strecken. Irgendwann sind die Ressourcen nämlich erschöpft“, so Schwarz.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<