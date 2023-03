Viele Bäume sind in den vergangenen Jahren Trockenheit und Schädlingen zum Opfer gefallen. Nun wird in Halle wieder aufgeforstet. Dabei gilt es allerdings, auch dem Klimawandel Rechnung zu tragen

Welche Bäume in der Dölauer Heide wachsen sollen – und warum

Anpassung an Klimawandel

Baumpflanzaktion in der Dölauer Heide

Halle/MZ - Nicht nur in der Dölauer Heide sollen zukünftig wieder mehr Bäume wachsen. Große Waldgebiete in Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Jahren Trockenheit und Schädlingen wie dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen und sollen nun wieder aufgeforstet werden. Dabei gilt es allerdings, auch dem Klimawandel Rechnung zu tragen – denn nicht alle Bäume wachsen unter allen Bedingungen gleich gut.