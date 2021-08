Weiterhin schöne Kussfotos aus Halle gesucht

Halle (Saale)/MZ - Der Fotowettbewerb „Küss Dich!“ im Rahmen des laufenden kulturellen Themenjahres Halexa, siede Salz!“ ist aufgrund des großen Interesses verlängert worden. Das geht aus einer Mitteilung der Projektkoordinatorin der kulturellen Themenjahre hervor. Noch bis zum 15. August können die Kussfotos eingereicht werden.

Ob sich die Bewerber küssend mit Freund oder Freundin, Eltern oder Großeltern, Haustier, Fußball oder Stofftier fotografieren – die einzige Bedingung ist, dass das Foto an einer Halophyten-Bank entstanden ist. Diese Bänke befinden sich unter anderem am Franckeplatz, auf dem Domplatz, vor dem Stadtmuseum, am Hauptbahnhof (Ausgang Ernst-Kamieth-Straße), in der Heideringpassage in Heide-Nord, vor dem Gesundheitszentrum in der Silberhöhe, am Treff, vor der Neustädter Passage 13, am Riveufer vor Steg 5, am Landesmuseum für Vorgeschichte und auf dem Marktplatz.

Die Fotos können www.themenjahre-halle.de/küssdich hochgeladen werden. Sie werden dann in den sozialen Kanälen zum Voting bereitgestellt. Abgestimmt werden kann bis zum 31. August. Die Fotos mit den meisten Likes gewinnen Preise.