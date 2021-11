Weitere Person in Halle an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Ein Schild mit einer Maske am Kaufhof in Halle am Marktplatz weist auf das Tragen von Masern im Geschäft hin.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist eine weitere Person an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Die Zahl der Hallenser, die an den Folgen einer Corona-Erkrankung seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstorben sind, steigt damit auf 142.

236 Menschen sind mit einer Corona-Infektion gestorben. Zudem informierte das Gesundheitsamt über 224 Neuinfektionen und eine weiter gestiegene Inzidenz auf nunmehr 675,74. Aktuell sind 70,2 Prozent der 240.000 Einwohner vollständig geimpft. 10,9 Prozent der Gesamtbevölkerung haben zudem ihre Booster-Impfung bekommen.