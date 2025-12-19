In einer Reportage gibt Timo Barthel tiefe Einblicke in sein Leben. Was ihm als Kind widerfahren ist und warum er viel Geld aus den Emiraten abgelehnt hat.

„Weiß nicht, ob er lebt“: Warum Timo Barthel keinen Kontakt zu seinem Vater hat

Halle/MZ. - Plötzlich war da dieses Angebot. Dieses fast schon unverschämte Angebot, das Timo Barthel aus der Wüste erreichte. Für vier Jahre sollte der Wasserspringer des SV Halle nach Dubai ziehen und für die Vereinigten Arabischen Emirate an den Start gehen. 200.000 bis 400.000 Euro, ein Haus, ein Auto und Verpflegung hätte er von dem Ölstaat erhalten. „Wenn ich die olympischen Spiele schaffe, für die Emirate, dasselbe nochmal obendrauf“, berichtet Barthel.