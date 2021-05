Weil sie ein Kind aus Saale gerettet haben: Mutige Helden aus Halle werden geehrt

Ein sechsjähriges Mädchen wurde im Dezember 2020 aus seiner Wohnung entführt, missbraucht und dann in die Saale geworfen. Zwei Jogger entdeckten das Kind und zogen es aus dem Wasser, wodurch es überlebte.

Halle (Saale) - Lina Bartnik

Die zwei Jogger aus Halle, die ein sechsjähriges Mädchen aus der Saale vor dem Ertrinken bewahrten, sind vom Innenministerium Sachsen-Anhalts für ihre mutige Tat ausgezeichnet worden. Wie das Ministerium über den Schnell-Nachrichtendienst Twitter mitteilte, überreichte Ressortchef Michael Richter im Namen von Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) einem der beiden Männer durch die Landes-Rettungsmedaille verliehen. Er war in den Fluss gesprungen, um das Kind zu retten. Der zweite Mann wurde belobigt, er hatte bei der Rettung geholfen.

„Dass das Kind am Leben ist, haben wir den beiden Männern zu verdanken, die selbstlos und ohne zu zögern reagiert hatten“, so Innenminister Richter. Die Lebensretter sagten dem Minister in einem persönlichen Gespräch, dass ihr Einsatz für sie selbstverständlich war. Daher baten sie darum, dass auf die Veröffentlichung von Namen und Bildern verzichtet werde, hieß es weiter.

Die Polizei sucht im Dezember 2020 an der Saale nach Spuren. Dort wurde die Sechsjährige von zwei Joggern aus dem Wasser gezogen und gerettet. (Foto: Matzulla)

Das Kind wurde im Dezember 2020 aus seiner Wohnung von einem Mann entführt, missbraucht und dann in die Saale geworfen. Dort entdeckten zwei Jogger das Kind und zogen es aus dem Wasser, wodurch es überlebte. Der 25-jähriger Tatverdächtige aus Halle muss sich wegen versuchten Mordes und sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Halle verantworten. (mz)